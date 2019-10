Le FC Barcelone sillonne le monde entier pour dénicher les futurs talents de la planète football. C’est dans cette optique que son directeur sportif Eric Abidal s’est rendu récemment au Brésil avec une délégation du club catalan. Selon les informations de Sport, ce voyage au Brésil s’est matérialisé par la présence des Blaugranas à plusieurs matchs, la visite des installations de plusieurs clubs, mais aussi par des rencontres avec certains agents.

Le quotidien catalan révèle également qu’un certain César Godoy aurait été sondé pour le jeune milieu défensif de Cruzeiro Ederson (20 ans). Interrogé sur le sujet en conférence de presse, le joueur a préféré botter en touche. « Si c’est vrai, je suis heureux pour cette reconnaissance. Mais ce n’est pas le moment de penser à partir. Il est nécessaire de se concentrer à cent pour cent sur le Cruzeiro. Je veux aider le club qui m’a donné beaucoup d’opportunités. Je veux être à cent pour cent ici et c’est ce que je fais et vais continuer à faire, » a ainsi commenté Ederson. Voilà de quoi rassurer Cruzeiro qui détiendrait environ 50% des droits du joueur, sous contrat jusqu’en juin 2023.