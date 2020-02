Lyon revient pour la seconde période avec un but d’avance à Metz (match à suivre en live ici). Juste avant la pause, l’arbitre a finalement accordé un penalty en faveur des Gones, après une interminable discussion dans le car régie de la VAR. Après un échec de Cornet face à un Oukidja qui s’est trop avancé, M. Wattellier a logiquement décidé de faire retirer le penalty, que Dembélé a finalement transformé.

Cette décision n’a pas du tout plu à Fabien Centonze qui s’en est ému au micro de Canal Plus Sport à la pause. « Forcément, il y a beaucoup de colère. On se fait toujours pénaliser de la même façon. Lyon, de toute façon, c’est une équipe, qui, sans penalty, est une équipe très moyenne. Donc les arbitres, faut qu’ils se réveillent ou qu’ils nous mettent des arbitres étrangers. Ça commence à bien faire, on est dans le match, il faut que ça plante de la même manière, donc c’est relou ». L’OL ne manquera sans doute pas de réagir après ces déclarations.