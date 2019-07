C’était dans l’air du temps, c’est officiel depuis ce matin. Téji Savanier quitte le Nîmes Olympique et fait son retour au MHSC. Une grande fierté pour le milieu, qui portera le numéro 11. Il a livré ses premières impressions sur le site officiel du club de la Paillade.

« Je ressens beaucoup d’excitation. Je me languissais de ce moment depuis longtemps mais aujourd’hui c’est fait. Je suis très heureux et très fier de pouvoir porter ce maillot encore une fois et je remercie le MHSC et son Président de me faire cet honneur. Je remercie aussi le Nîmes Olympique et son Président de m’avoir fait confiance pendant toutes ces années (...) C’était un rêve depuis tout petit de pouvoir jouer dans ce stade avec le maillot du club de ma ville, les supporters, ma famille...ça ne peut que me faire plaisir de revenir ici et je suis excité à l’idée de démarrer cette saison (...) L’objectif, c’est d’abord évidemment de jouer le plus possible et d’aider mes partenaires au maximum ».

