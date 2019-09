Mardi, l’AS Monaco a connu sa première première victoire de la saison à l’occasion du derby azuréen (3-1) contre l’OGC Nice. Un succès qui permet à Leonardo Jardim de souffler un peu après le début d’exercice catastrophique de son équipe (3 défaites, 3 nuls) et une inquiétante 18e place au classement (6 pts). Présent en conférence de presse avant de recevoir Brest, samedi (21h), le Portugais a expliqué pourquoi il avait opté pour un système plus défensif face au Gym.

« Avec le manque de confiance, il faut que les joueurs soient plus proches. On a déjà utilisé ce système à Strasbourg (2-2, le 1er septembre). On est revenu à notre système habituel contre Marseille (3-4, le 16 septembre), mais on avait donné beaucoup d’espaces entre les lignes, constate le coach de l’ASM. Après, on est revenu à ce positionnement en 3-5-2. En ce moment, ça nous permet d’avoir les joueurs les plus proches les uns des autres, l’équipe est plus équilibrée. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10