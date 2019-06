Le meilleur passeur de Ligue 1 2018/2019 (13 passes décisives), Téji Savanier, va prochainement quitter Nîmes pour rejoindre Montpellier, son club formateur (entre 2007 et 2011), qui lui fait la cour depuis quelques mois. Comme l’indique L’Équipe, le prix du milieu de terrain sera de 9 M€, avec 1 M€ en plus de bonus, pour un contrat d’une durée de quatre ans.

En plus de cette jolie enveloppe que touchera Nîmes, le MHSC va également multiplier par 2,5 le salaire de Savanier, qui va passer de 35 000 € à 100 000 € brut par mois. Cela permettra aux Pailladins de réaliser un nouveau joli coup sur le marché des transferts, car en plus de la venue de Savanier, les Montpelliérains ont déjà fait signer Jordan Ferri (Nîmes) et ont définitivement engagé Andy Delort (Toulouse).

