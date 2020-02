Cinquième de Premier League, et toujours en course en Ligue Europa avec son nul obtenu (1-1) face au Club Bruges, Manchester United rêve de Ligue des champions. A trois points de la quatrième place qualificative pour la coupe aux grandes oreilles, les Red Devils lorgnent plus que jamais un retour dans la plus grande des compétitions européennes. Présent en conférence de presse avant le match retour face à Bruges, Ole Gunnar Solskjaer rappelle que la Ligue Europa ne doit pas constituer l’unique solution pour arracher une qualification pour la prochaine Ligue des champions.

« Je pense que nous avons seulement besoin de prendre les matchs les uns après les autres. Les deux sont possibles mais en coupe vous ne savez jamais. Cela peut-être un mauvais jour, vous rencontrez quelqu’un... Donc nous prenons les matchs les uns après les autres, et espérons prendre autant de points que nous le pouvons en championnat, » a ainsi commenté le manager norvégien des Red Devils. Jeudi soir, United espère valider sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue Europa en triomphant face au Club Bruges.