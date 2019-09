Pour la 5e journée de Premier League, Manchester United reçoit Leicester à Old Trafford (samedi, 16h). Mais les Red Devils devront se passer de plusieurs joueurs. En effet, Ole Gunnar Solskjær a confié en conférence de presse que Paul Pogba, Anthony Martial et Luke Shaw ne seront pas disponibles pour cette rencontre.

« Pogba ne sera pas en forme, non, à moins qu’il ait une récupération miraculeuse du jour au lendemain. Il n’est pas prêt à faire l’entraînement à 100%, non, a expliqué le coach mancunien devant les médias. Comme je l’ai dit, nous espérons que d’autres pourront être prêts pour West Ham la semaine prochaine et que Paul et Anthony appartiennent à cette catégorie. Je pense qu’ils seront prêts pour ce match. Je ne peux pas en dire plus que ça, vraiment. »

