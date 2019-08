C’est l’un des feuilletons de ce mercato estival. Malgré un contrat jusqu’en juin 2021 à Manchester United, Paul Pogba a longtemps été associé à un départ, notamment vers le Real Madrid. Mais voilà, le mercato s’est terminé jeudi en Angleterre et si l’international français part, les Red Devils ne pourront pas le remplacer. Auteur d’un bon match ce dimanche contre Chelsea (4-0), Le champion du Monde s’est donc présenté au micro de RMC Sport après la partie.

S’il est revenu sur le match, l’ancien Bianconero a surtout évoqué son avenir. « Je suis toujours bien quand je joue au foot. Je fais ce que j’aime, c’est mon boulot. Je donnerai le maximum à chaque fois que je serai sur un terrain vert. Maintenant, on le sait, il y a eu des paroles. L’avenir nous le dira. On reste toujours sur ce point d’interrogation. Mais comme je l’ai dit, je suis à Manchester. Je prends du plaisir avec mes coéquipiers, je veux toujours gagner mes matchs et me donner à fond », a lâché le joueur de 26 ans.

