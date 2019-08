Quoi de mieux qu’une rencontre de gala dès la 1ère journée pour vraiment lancer la saison de Premier League ? Liverpool, Manchester City, Tottenham et Arsenal ayant gagné pour leurs débuts, c’était au tour de Manchester United et de Chelsea de lancer leur exercice 2019-2020, avec un choc à Old Trafford. Après une préparation tout simplement parfaite (six victoires en autant de matches), les Red Devils voulaient lancer leur saison de la meilleure des manières cet après-midi devant leur public. En face, les Blues sortaient d’une pré-saison également satisfaisante, avec quatre succès, deux nuls et une seule défaite. Et pour les débuts de Frank Lampard sur le banc en Premier League, le club londonien voulait lui aussi débuter par sur une bonne note en ramenant les trois points. Côté mancunien, Ole Gunnar Solskjær optait pour un 4-2-3-1 avec Maguire en charnière centrale et les Français Pogba et Martial. Les visiteurs s’avançaient eux aussi en 4-2-3-1 mais Kanté et Giroud restaient sur le banc. Mount ou encore Abraham étaient titulaires.

Sur la belle pelouse d’Old Trafford, les joueurs de Frank Lampard rentraient très bien dans leur rencontre. Plus agressifs que leurs adversaires, les Blues faisaient le jeu et Abraham heurtait rapidement le poteau gauche sur une frappe croisée (4e). Martial tentait de répondre mais la tentative du Français terminait tranquillement sur Kepa (7e). Mais les visiteurs montraient un visage beaucoup plus séduisant. Le centre intéressant d’Azpilicueta (10e) et le tir de Mount (12e) ne donnaient cependant rien. Et contre le cours du jeu, les Red Devils ouvraient la marque. En difficulté dans ce début de match, notamment sur une passe approximative dans sa surface, Zouma fauchait Rashford dans sa surface (17e). L’attaquant anglais se chargeait lui-même du penalty et transformait (18e, 1-0). Dès lors, le rythme de la rencontre augmentait considérablement, le ballon passant d’un camp à l’autre. Si Martial ne cadrait pas (30e) et que Rashford voyait son but être refusé pour un hors-jeu (34e), Mount faisait lui un mauvais choix de l’autre côté (31e) tandis que Barkley envoyait une lourde frappe à côté (35e).

Chelsea sous l’eau en deux minutes !

En retard au tableau d’affichage, les Blues de Frank Lampard poussaient avant la pause pour égaliser. Les tentatives de Barkley et Jorginho ne donnaient rien (39e) sur une double occasion. La réussite fuyait véritablement Chelsea puisque quelques secondes plus tard, Emerson envoyait le ballon sur l’arrête des cages de De Gea (40e) ! Bousculés, MU regagnait cependant les vestiaires avec un but d’avance (1-0). Après la pause, les Blues revenaient avec les mêmes intentions et débutaient bien le deuxième acte. Le jeu était cependant haché par plusieurs fautes. Petit à petit, les visiteurs s’approchaient de la surface mancunienne. Après avoir trouvé un montant en première période, Emerson voyait cette fois-ci sa frappe puissante être boxée par De Gea (56e). Son équipe n’arrivant pas à égaliser, Frank Lampard lançait alors Pulisic à la place de Barkley (58e). Malgré ce changement, les Blues n’arrivaient vraiment pas à marquer, à l’inverse des Red Devils...

Inoffensifs dans ce deuxième acte, les joueurs d’Ole Gunnar Solskjær faisaient le break après l’heure de jeu. Pas attaqué côté droit, Pereira centrait devant le but où Martial prenait le meilleur sur Christensen pour envoyer le ballon entre les jambes de Kepa, totalement impuissant sur le coup (65e, 2-0). Et les Blues n’avaient même pas le temps de réagir que le ballon se retrouvait une nouvelle fois au fond de leurs filets... Après une récupération, Pogba lançait parfaitement Rashford à la limite du hors-jeu. Le numéro 11 ajustait tranquillement Kepa de l’intérieur du pied pour le 3-0 (67e). Avec ce résultat, Frank Lampard remplaçait Jorginho par Kanté, tandis que son adversaire envoyait James sur la pelouse à la place de Pereira (73e). Chaque action se transformait donc un but. Parti de sa surface, Pogba s’appuyait sur Martial pour réaliser un énorme rush et servir James, tout juste entré en jeu. La nouvelle recrue enfonçait le clou d’une frappe déviée par Emerson (81e, 4-0). Avec ce score, les Red Devils géraient forcément cette fin de match et l’entraîneur norvégien faisait tourner avec deux nouveaux changements. Manchester United s’imposait donc largement face à Chelsea. Une première très difficile donc pour Frank Lampard.

