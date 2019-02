Décidément, les mauvaises nouvelles se succèdent pour le président du FC Nantes Waldemar Kita. Récemment visé par la justice pour des soupons de fraude fiscale, le dirigeant des Canaris est à deux doigts de voir l’un de ses projets les plus chers être enterré. En effet, Ouest France annonce que le FCN ne devrait finalement pas quitter son enceinte historique de La Beaujoire.

Alors que Kita avait obtenu l’accord de la mairie pour la construction d’un nouveau stade plus moderne, OF indique que l’enquête visant l’homme d’affaires a tout chamboulé. Ainsi, la Métropole a décidé de tout stopper. « On ne peut pas vendre la parcelle, au vu de l’enquête qui vise Waldemar Kita » , a déclaré une source au quotidien.