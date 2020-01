Les 1/16es de finale de la Coupe de France offrent cette année un choc entre le FC Nantes, quatrième de Ligue 1, et l’Olympique Lyonnais, septième. À la Beaujoire, ce sont deux équipes parvenues 8 fois en finale qui s’affrontent, avec un avantage aux Rhodaniens cinq fois vainqueurs de l’épreuve (1964, 67, 73, 2008, 12), alors que les Canaris ont remporté les éditions 1979, 1999 et 2000.

Pour cette rencontre, Christian Gourcuff choisit d’aligner un 4-2-3-1, dans lequel on retrouve Lafont dans le but et une défense avec Appiah, Girotto, Basila et Traoré. Au milieu, Abeid et Touré joueront les tours de contrôle, alors que devant, Blas, Louza et Simon tenteront d’épauler la recrue Renaud Emond. En face, Rudi Garcia propose un 4-4-2, avec Lopes dans le but et une défense à quatre composée de Tete, Andersen, Denayer et Cornet. Au milieu, Traoré et Terrier jouent sur les côtés, alors que Jean Lucas fait la paire avec Lucas Tousart dans l’entrejeu. Devant, le jeune Ryan Cherki est aligné aux côtés de Moussa Dembélé.

Les compositions d’équipes :

Nantes : Lafont - Appiah, Girotto, Basila, Traoré - Abeid, Touré - Blas, Luza, Simon - Emond

Lyon : Lopes - Tete, Andersen, Denayer, Cornet - Traoré, Jean Lucas, Tousart, Terrier - Cherki, Dembélé