Après une saison plutôt réussie sous les ordres de Carlo Ancelotti (2e, 79 pts), Naples veut se montrer actif sur le marché des transferts. Et depuis quelques semaines, des noms ronflants sont associés au club du Vésuve. Mauro Icardi (26 ans) qui n’est plus en odeur de sainteté à l’Inter est plus que jamais sur le départ. Alors que le Napoli a tenté le coup, son président, Aurelio de Laurentiis a confié que l’Argentin voulait rejoindre un autre club de Serie A. « Mauro Icardi est très fort, la considération que nous avons pour lui est indiscutable mais il veut aller à la Juventus », a déclaré le dirigeant napolitain dans les colonnes du Corriere dello Sport.

Dans cet entretien, Aurelio de Laurentiis a également évoqué le dossier James Rodriguez, lui aussi annoncé dans le viseur du Napoli. « James Rodriguez est le joueur le plus médiatique après Ronaldo et Messi. Il veut venir à Naples mais le Real Madrid en demande trop, nous attendons des exigences plus raisonnables. »

