L’avenir de Mauro Icardi (26 ans) ne passe plus par l’Inter Milan. On le sait, l’attaquant argentin n’est pas forcément en odeur de sainteté avec sa direction. Auteur de onze réalisations et quatre passes décisives en vingt-neuf matchs de Serie A la saison dernière, Icardi est donc invité à quitter l’Inter.

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le nouvel entraîneur des Nerazzurri Antonio Conte, aurait signifié à ses dirigeants qu’il ne voulait pas d’élément perturbateur dans son vestiaire. En clair, l’international argentin n’entre pas dans ses plans pour la saison prochaine. La direction milanaise souhaiterait régler le cas Icardi avant le 8 juillet date du départ en stage à Lugano de l’effectif professionnel. Un délai relativement court pour finaliser un tel dossier...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10