Depuis plusieurs mois, de nombreuses rumeurs circulent autour des départs de joueurs de Naples, notamment de deux membres importants de l’effectif des Partenopei, Allan et Lorenzo Insigne. Ces deux derniers ont d’ailleurs été liés à un départ vers le même club, le Paris Saint-Germain.

Mais Naples a réagi à ces rumeurs via Twitter, en affirmant que Lorenzo Insigne et Allan ne sont pas à vendre, précisant même qu’aucune offre convaincante n’était arrivée sur leur table : « La Gazzetta écrit qu’Ancelotti aurait dit oui à la vente d’Allan et d’Insigne. Nous pouvons appeler cela le premier grand canular de la saison. Les joueurs de Naples ne sont pas à vendre. Et aucune offre digne de leur valeur n’est arrivée. Si elles arrivent, elles seront évaluées. »

La Gazza scrive che Ancelotti avrebbe detto Ok alla vendita di Allan e Insigne. Possiamo definirla la prima grossa bufala della stagione. I giocatori del Napoli non sono in vendita. E non è arrivata nessuna offerta degna del loro valore. Se dovessero arrivare verranno valutate. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 24, 2019

