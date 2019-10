Tottenham a passé un samedi après-midi très compliquée. Défait largement par Brighton, l’équipe de Mauricio Pochettino a également perdu son gardien Hugo Lloris, sorti sur blessure pendant que Neal Maupay, attaquant adverse, en a profité pour marquer. L’ancien attaquant de l’ancien attaquant de l’OGC Nice et de l’AS Saint-Etienne ne s’était pas rendu compte de la gravité de la situation.

« Je marque mon but et je pars célébrer. Je me retourne et je vois qu’Hugo est encore au sol. Je n’ai pas compris étant donné qu’il n’y avait pas de contact. Puis dans le stade, le ralenti est passé. Malheureusement, j’ai vu l’image. Ce sont des images qu’on n’aime pas voir [...] J’espère que ça ne sera pas trop grave et qu’il va pouvoir se remettre rapidement », a-t-il expliqué dans l’émission PL Zone sur RMC Sport.

