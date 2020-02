L’été dernier, Alexis Claude Maurice était courtisé par de nombreux clubs durant le mercato. Mais finalement, le footballeur âgé de 21 ans a décidé de rejoindre l’OGC Nice. Interrogé par le site officiel des Aiglons, l’ancien joueur du FC Lorient a évoqué son adaptation au sein de son nouveau club.

« Je suis arrivé dans un groupe qui est très agréable à vivre, ça simplifie vraiment les choses. En plus, Nice est une ville très plaisante donc c’est plus facile. Le fait d’arriver en même temps que d’autres joueurs a aussi facilité mon intégration. Je pense notamment à Stanley (Nsoki), avec qui je m’entends très bien. J’ai aussi des affinités avec Myziane et Khephren (Thuram). Sur le terrain mon adaptation a été plus difficile. Lors de mes premiers matchs, ce que je montrais ne correspondait ni à mes qualités ni à mes objectifs. Je me mettais trop de pression et je n’avais pas anticipé les difficultés. Avec du recul, je vois ça comme un mal pour un bien, j’ai gagné en expérience et en maturité. Finalement cette période m’a aidé ».