Présenté à la presse ces dernières heures, le nouveau président niçois Gauthier Ganaye a expliqué sa vision du métier. Il souhaite notamment renforcer le trading de joueurs, c’est-à-dire recruter et mettre en avant de jeunes éléments à forts potentiels avant de les revendre au prix fort. Une démarche qui avait déjà été entamée par le duo Rivère-Fournier.

« Des choses marchent très bien ici. Mais si on peut en améliorer d’autres, on le fera aussi. Le trading n’est pas un gros mot. C’est le premier poste de recettes des clubs. Le but sera de convertir le succès sportif du Gym en recettes, pour qu’on soit moins dépendant du trading de joueurs », a expliqué le nouveau patron de l’OGCN âgé de 30 ans.