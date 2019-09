Cet été, l’OGC Nice a vécu une véritable révolution avec l’arrivée d’INEOS en tant qu’actionnaire principal. Et ce changement de propriétaire a également vu le retour aux commandes de Jean-Pierre Rivère, en tant que président du club. Mais lors de son départ, sept mois plus tôt, le dirigeant s’était brouillé avec son entraîneur, Patrick Vieira. Aujourd’hui, les choses semblent apaisées et Rivère a tenu à clarifier les choses entre les différentes têtes pensantes du club.

« Il n’y a pas de différend avec Patrick. Il a mal pris notre départ, on a mal pris certaines choses et point barre. On s’est expliqués, on s’est tout dit, je pense qu’on a rien oublié, a expliqué à RMC Sport le président niçois lors d’une soirée au Palais Nikaia. Maintenant, on est dans un projet. On est à 100% derrière le coach. Il est à 100% dans le projet donc il n’y a plus de débat, c’est du passé. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10