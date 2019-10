Quelques mois après leur départ soudain de l’OGC Nice, Julien Fournier et Jean-Pierre Rivère ont repris du service au Gym. Les deux hommes incarnent le projet niçois version INEOS. Dans une interview accordée à l’Equipe, le directeur du football Julien Fournier revient sur sa relation avec l’entraîneur des Aiglons Patrick Vieira. Ce dernier avait très mal vécu le départ du duo Fournier-Rivère il y a quelques mois. L’ancien international français n’a pas forcément digéré cet événement.

Une version que ne dément pas Fournier. « Il avait une lecture des événements, il est convaincu d’avoir raison. On a une lecture différente et on est convaincus d’avoir raison. Après, Patrick est remarquablement intelligent et fin, et on n’est pas non plus dénués d’intelligence. Patrick est très heureux d’être à Nice, complètement apaisé. Quand on sort de la période de trouble, il faut voir si les paroles s’accompagnent d’actes. Je pense qu’il est rassuré sur tout un tas de points, » a ainsi confié le directeur du football de l’OGC Nice.

