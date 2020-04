Face au coronavirus, la planète football a décidé de se mobiliser et de multiplier les initiative comme les dons. Et ce jeudi, on a appris que Patrick Vieira, l’entraîneur de l’OGC Nice, avait fait, lui aussi, preuve de générosité. Il a ainsi offert 250 tablettes aux 250 résidents des quatre Ehpad publics de Nice. Le but est que personnes âgées confinées puissent échanger avec leurs proches. Un geste de très grande classe qui a été massivement salué, notamment par le maire de la ville, Christian Estrosi.

« Chaque acte de bienveillance de chaque personne mobilisée est précieux pour nos publics les plus fragiles. Solidaires, nous sommes toujours plus forts et je remercie Patrick Vieira et l’OGC Nice pour leur générosité. Ce don va dans la continuité de ce que j’ai souhaité afin de maintenir le contact avec les familles et limiter l’isolement de nos aînés pendant la période de confinement ».