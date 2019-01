L’avenir de Mario Balotelli est dans toutes les bouches à Nice. Plus proche que jamais du départ, l’attaquant italien attend patiemment que les négociations autour de la résiliation de son contrat avec le Gym soient finalisées. En parallèle, Super Mario s’entraîne individuellement, à l’écart du groupe. Présent en conférence de presse, Christophe Jallet a abordé la situation de son futur-ex partenaire.

« Mario est en préparation individuelle, on espère l’avoir à 100 % à nos côtés jusqu’à la fin de la saison. Malgré le fait qu’il n’ait pas marqué sur les six premiers mois, ça reste un joueur de grande classe et on l’apprécie tous dans le vestiaire. On aimerait que son talent nous serve le plus longtemps possible mais ça ne dépend pas que de nous, ça dépend de lui aussi, de ses envies, du club, de l’attrait d’autres clubs... Mais Mario fait toujours partie de l’OGC Nice pour l’instant et on espère pouvoir compter sur lui pour les six prochains mois, à 100 % », explique ainsi le défenseur niçois.

