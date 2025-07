La Juventus fonce sur Jonathan Clauss

Comme on se retrouve. Il y a un an, Jonathan Clauss a quitté l’Olympique de Marseille pour rejoindre l’OGC Nice. « Jonathan Clauss est niçois ! L’international français (13 sélections, 2 buts) arrive en provenance de Marseille. Le voilà lié avec le Gym jusqu’en 2026. Après Tanguy Ndombele, il est la deuxième recrue de l’été rouge et noir. Une recrue d’expérience et d’envergure. Figure bien connue de la L1, Jonathan Clauss (31 ans) portera désormais le maillot du Gym», pouvait-on lire sur le communiqué de presse officiel publié le 25 juillet 2024.

La suite après cette publicité

Chez les Aiglons, le natif de Strasbourg a retrouvé un certain Franck Haise. Un entraîneur qu’il connaît très bien puisqu’ils avaient déjà collaboré du temps du Racing Club de Lens. Ils se sont donc retrouvés sur la Côte d’Azur en 2024-25. Une saison durant laquelle Clauss a participé à 38 rencontres toutes compétitions confondues, dont 32 dans la peau d’un titulaire. En ce qui concerne ses statistiques individuelles, il a marqué 3 buts et délivré 11 passes décisives. Un bilan plus que correct.

La suite après cette publicité

Tudor et Clauss de nouveau réunis ?

Tout cela a d’ailleurs attiré l’attention d’un club. En effet, la Gazzetta dello Sport révèle que la Juventus est très intéressée à l’idée de le recruter. Après Jonathan David, c’est donc un autre joueur de Ligue 1 que Damien Comolli, nommé Directeur Général de la Vieille Dame, souhaite faire venir dans le Piémont afin de renforcer le poste de latéral/piston droit dans le 3-4-2-1 qu’Igor Tudor veut mettre en place. Le Croate, qui a connu Clauss à Marseille et qui l’apprécie, a pensé à lui cet été. Damien Comolli avance donc ses pions en coulisses pour mettre la main sur cet élément expérimenté et fiable.

Son prix est aussi jugé abordable par la Juve assure la GdS. En fin de contrat en juin 2026, soit dans un an, le Français devrait coûter entre 7 et 10 M€ avec bonus. Les Bianconeri réfléchissent donc sérieusement à cette option d’autant que Timothy Weah est dans le viseur de l’OM comme révélé par nos soins. Alberto Costa, lui, est dragué par l’Arabie saoudite. Dans le même temps, le tandem Comolli-Chiellini explore d’autres pistes en plus de celle menant à Clauss. Silvan Widmer (Mayence), le Brésilien Dodò (Fiorentina) et Marco Palestra (Atalanta) sont des plans de secours. Il reste à savoir ce que Nice et Florian Maurice comptent faire.