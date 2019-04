Il y a plusieurs jours, L’Equipe annonçait que trois noms étaient avancés pour succéder à Bruno Genesio : Laurent Blanc, Christophe Galtier et Patrick Vieira. Si le club rhodanien a démenti pour le premier, le second a balayé l’intérêt de Jean-Michel Aulas en conférence de presse. Enfin, pour le dernier, il ne souhaiterait pas non plus venir à Lyon.

Dans son édition du jour, L’Equipe annonce en effet que le champion du monde 1998 se braque à chaque fois qu’on lui parle d’un possible intérêt de l’Olympique Lyonnais. Ce dernier affirme également n’avoir eu aucun contact avec le troisième de Ligue 1. Une piste de moins pour Jean-Michel Aulas ?