Bruno Genesio a tout perdu en un seul match. Promis à une prolongation de contrat en cas de qualification pour la finale de la Coupe de France et une place sur le podium de Ligue 1, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais semblait confiant quant à une issue favorable dans ce dossier qui a trop trainé. Mais avant-hier, son président Jean-Michel Aulas l’a refroidi. Privé de prolongation, Genesio doit désormais attendre la fin de la saison pour être officiellement fixé sur son sort. Or, le doute n’est presque plus permis sur l’avenir du coach lyonnais.

Si certains se demandent si JMA pourrait revoir son jugement au cas où l’OL décrocherait la deuxième place, les propos du président rhodanien tenus ce jeudi matin dans les colonnes de L’Equipe ne vont pas rendre très optimistes les pro Genesio. « Ce sera difficile mais tout est possible. Maintenant, je ne sais pas si Bruno en aura l’envie. » Sauf énorme surprise, Bruno Genesio ne sera donc plus à la tête des Gones la saison prochaine. Une tendance plus que jamais palpable, d’autant que JMA a déjà été interrogé sur les différentes pistes évoquées dans la presse.

Mourinho pas compatible avec l’OL

Hier, au micro de RMC Sport, le patron des Gones a d’ailleurs brièvement évoqué la possible arrivée d’un technicien plus renommé. « On discute en permanence avec les entraîneurs qui souhaitent venir à Lyon. On a parlé d’un grand entraîneur français qui a dirigé le PSG (Laurent Blanc, ndlr), d’un Portugais qui a dirigé Manchester (José Mourinho, ndlr), ça fait plaisir. » Mais ce matin, Aulas a quelque peu affiné son raisonnement. En clair : la piste Blanc reste d’actualité, mais plus celle menant à Mourinho.

« Je ne sais pas ce qu’est un profil idéal. Il (Blanc) a un bon profil. On a surtout de la chance à Lyon, car regardez le nombre d’entraîneurs qui nous ont fait des appels du pied, français ou étrangers. José Mourinho ? Je l’ai vu cet été à Moscou, on a discuté un peu, mais pas pour parler de venir à Lyon, mais de recrutement. Le Special One n’est pas compatible avec notre économie ». Pas vraiment une surprise, d’autant que le quotidien sportif ajoute que trois noms sont favoris au sein de l’OL : Laurent Blanc, Patrick Vieira et Christophe Galtier. Trois pistes séduisantes, même si le LOSC, par exemple, ne voudra certainement pas lâcher son coach si la Ligue des Champions est au rendez-vous la saison prochaine.