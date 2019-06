Youcef Atal, sortant d’une belle saison avec l’OGC Nice, auteur de 6 réalisations en 29 apparitions, dont 23 titularisations malgré son poste de latéral droit, ne passe pas inaperçu. Doté de qualités offensives impressionnantes, ce qui le distingue des autres, l’international algérien va disputer dans quelques jours la Coupe d’Afrique des Nations avec les Fennecs.

Le jeune joueur de 23 ans, qui est convoité par de nombreux clubs européens (PSG, Naples, Atletico de Madrid), va pouvoir se montrer dans la prestigieuse compétition continentale et a confirmé à France Football qu’il y avait des interêts pour lui : « je sors d’une belle saison à Nice. Je respecte ce club, ce qu’il a fait pour moi. Je sais que c’est un club ambitieux, qui a des objectifs. Après, on verra ce qu’il va se passer. On a tous envie de jouer la Ligue des champions, de gagner des titres. C’est important dans une carrière. J’ai effectivement moi-même de tels objectifs. Après je sais qu’il y a des intérêts pour moi. On verra... » Cependant, les Aiglons ne lâcheront pas pour moins de 18 millions d’euros.

