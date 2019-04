Alors qu’Huddersfield et Fulham sont d’ores et déjà relégués en deuxième division anglaise, les Canaries de Norwich City retrouvent eux la Premier League, après trois ans de purgatoire ! Vainqueurs face à Blackburn (2-1), dans leur antre de Carrow Road, à l’occasion de la 45e et avant-dernière journée de Championship, les hommes de Daniel Farke (91 pts) comptent trois points d’avance sur leur dauphin, Sheffield United (88 pts), et ne peuvent plus être rejoint par le troisième, Leeds (82 pts), neuf points derrière et à qui il reste deux matches à disputer.

Battus une seule fois depuis le 1er janvier 2019, les Citizens se sont appuyés sur un effectif à l’accent allemand (11 joueurs de l’effectif proviennent des premières divisions allemandes), un coach façonné au Borussia Dortmund II, et surtout sur leur attaquant international finlandais, Teemu Pukki, meilleur du buteur du Championship avec 28 réalisations, pour décrocher la montée sans passer par les barrages. Une équipe promue que nous vous avions fait découvrir il y a quelques semaines.