Dans son édition du jour, l’Equipe met en avant une nouvelle affaire de paris truqués, sur un match tunisien, et qui aurait eu lieu à Nice. Trois personnes ont été mises en examen pour « escroquerie en bande organisée » par un juge d’instruction de Nice. La rencontre en question opposait Metlaoui et Ben Guerdane en première division tunisienne, et qui s’est soldée par une victoire de Ben Guerdane (1-0) après un but inscrit sur penalty.

Des sommes importantes auraient été misées puisque pas moins de 33 000 euros ont été enregistrés par la Française des jeux dans des points de vente situés dans les Alpes Maritime. L’un des suspects serait un membre de la famille d’un dirigeant de la Direction nationale de l’arbitrage (DNA).

