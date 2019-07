Le RB Leipzig continue de se renforcer durant ce mercato estival. Après un prêt fructueux, le club allemand achète définitivement Ademola Lookman (21 ans). Le milieu de terrain arrive en provenance d’Everton et s’engage jusqu’en 2024 avec les pensionnaires de la RedBull Arena. Il portera le numéro 17 avec son nouveau club.

Dans le communiqué de Leipzig, l’international Espoirs anglais confie sa joie de rejoindre définitivement les troisièmes de la dernière Bundesliga : « Je suis très heureux d’être de retour ici et j’aimerais continuer là où je me suis arrêté au deuxième semestre de 2018 pour le RB Leipzig. Bien sûr, je suis aussi impatient de revoir mes coéquipiers et j’aimerais aider l’équipe à continuer à célébrer de grands succès. »

LOOK who’s back ... Der 21-jährige Ademola #LOOKMAN kehrt vom FC @Everton zurück zu #RBLeipzig und unterschreibt einen Fünfjahresvertrag bis 2024. Der Engländer wird die Nr. 17 tragen. Welcome back, @Alookman_ ! Alle Infos https://t.co/qdCNbJtMX6#LookWhosBack pic.twitter.com/9YPkweiMni — RB Leipzig (@DieRotenBullen) July 25, 2019

