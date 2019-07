Son nom vous dit forcément quelque chose et pour cause, Adriano a longtemps fait les beaux jours du FC Séville et du FC Barcelone.

Après une riche carrière en Europe et en Espagne (6 ans à Séville et 6 ans au Barça) puis récemment au Besiktas (3 ans), Adriano rentre au pays. Le défenseur latéral international brésilien (18 sélections) fait son retour au pays 15 ans après son départ pour l’Europe. L’ancien Barcelonais vient de s’engager avec le club de l’Atletico Paranaense.

Será que estamos bem de lateral ?

BEM-VINDO ! pic.twitter.com/KJKb0KfhNG — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) 23 juillet 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10