En janvier dernier, Ali Ahamada s’était confié au micro de Foot Mercato sur son quotidien depuis la fin de son aventure avec Kayserispor en Turquie. Et quelques semaines plus tard, l’ancien gardien du Toulouse FC a trouvé un nouveau club. Le joueur de 27 ans a en effet annoncé ce dimanche sur Instagram qu’il s’était engagé en faveur de Kongsvinger, en D2 norvégienne.

« Il me fallait retrouver le terrain, le club m’offre l’opportunité de me remettre en forme et je l’en remercie. Je remercie également les personnes derrière moi qui me soutiennent au quotidien et qui vont me suivre dans cette nouvelle aventure ! Prêt pour découvrir un nouveau pays et préparer les prochaines échéances avec mon équipe nationale. Reculer pour mieux avancer est le mot d’ordre, je retourne travailler et donner le meilleur de moi même comme je l’ai toujours fait », a expliqué Ali Ahamada.