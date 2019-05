Âgé de 42 ans, le milieu offensif de Troyes, Benjamin Nivet a décidé de prendre sa retraite. Incontournable dans le paysage du football français avec 23 saisons patagées entre la Ligue 1 et la Ligue 2, le natif de Chartres a disputé 710 matches au cours de sa carrière et a inscrit 122 buts. Formé à Auxerre où il a disputé deux saisons en tant que professionnel, il a ensuite pris le chemin de Châteauroux, Troyes, Caen avant de revenir à Troyes où il évolue depuis l’exercice 2012-2013. Il lui restera encore un match de Ligue 2 à disputer face à Ajaccio ce vendredi et il participera aux barrages d’accession à la Ligue 1 avec sa formation. Il pourrait donc prendre part à quatre rencontres avant de raccrocher les crampons. Il a expliqué son choix dans une vidéo.

« Bonjour à tous, après plus de 20 ans de carrière, je savais que ce moment allait arriver. J’ai décidé d’arrêter ma carrière à la fin de cette saison. C’est forcément un déchirement. Un déchirement de quitter ce vestiaire. D’arrêter ma carrière après avoir vécu de telles émotions mais je savais que toute bonne chose à une fin et c’est aujourd’hui que je vous l’annonce. Je voudrais remercier tous mes clubs par lesquels je suis passé. L’ESTAC c’est plus de douze, plus de douze ans de ma carrière, c’est énormément de personnes rencontrées, de partage dans les vestiaires, les joueurs, les dirigeants, les salariés et forcément mon président qui m’a soutenu [...] Il y a ce match de vendredi contre Ajaccio pour bien finir la saison et puis ces trois belles échéances entre le play-off et les barrages pour encore rêver à une accession en Ligue 1, qui serait une belle fin pour moi et une belle récompense pour l’ensemble de notre groupe. »