Futur adversaire de l’équipe de France lors de la prochaine Coupe du monde (16 juin), l’Australie était orpheline depuis le départ de son ancien sélectionneur Ange Postecoglou. Plusieurs noms comme Luiz Felipe Scolari, Marcelo Bielsa ou encore Roberto Mancini avaient d’ailleurs été évoqués. Finalement, c’est le Néerlandais Bert Van Marwijk qui va prendre en main le poste.

Une arrivée dont s’est félicité le président de la Fédération Australienne Steven Lowy :

« Bert Van Marwijk c’est la classe internationale. Il a emmené les Pays-Bas en finale de la Coupe du monde en 2010, a qualifié l’Arabie Saoudite pour cette édition et le plus important, c’est qu’il connaît beaucoup de choses sur notre équipe et il sait comment on joue car il nous a affrontés en qualification. »