L’Impact de Montréal a annoncé mercredi avoir conclu un accord d’une saison et demie avec le milieu de terrain offensif espagnol Bojan Krkic, 28 ans, qui rejoint donc la MLS jusqu’à la fin de la saison 2020. Le club coaché par Rémi Garde annonce que l’accord est assorti d’une option pour prolonger le contrat pour les saisons 2021 et 2022. Un transfert soumis à la réception du certificat de transfert international et à la visite médicale.

La nouvelle acquisition du club sera présentée aux supporters à la mi-temps du match aller de la demi-finale du Championnat canadien, ce mercredi à 19h30 au Stade Saputo, indique l’Impact de Montréal sur son site officiel. Formé à la Masia, passé par l’AC Milan, l’AS Roma, l’Ajax, Mayence et Alavés, Bojan appartenait à Stoke City depuis 5 saisons. Le nouveau numéro 9 de l’Impact a disputé la dernière saison en Championship, deuxième division anglaise, marquant un but en 21 matchs.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10