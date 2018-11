Voici un peu plus d’un an maintenant, Geoffrey Jourdren quittait Montpellier pour rejoindre la Ligue 2 et l’AS Nancy Lorraine. L’Héraultais était ainsi arrivé pour pallier le forfait de Guy-Roland Ndy Assembe.

Mais l’histoire d’amour entre le gardien et l’ASNL est déjà terminée. En effet, le club lorrain vient d’annoncer avoir trouvé un accord avec le gardien afin que le contrat liant les deux parties soit résilié. Jourdren aura joué 23 matches avec l’ASNL.