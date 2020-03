Il y a quelques heures, nous apprenions que l’attaquant international anglais Daniel Sturridge quittait Trabzonspor, avec une résiliation à l’amiable. La raison de ce départ soudain est désormais connue. Daniel Sturridge, âgé de 30 ans, est suspendu de toute activité dans le football jusqu’au mois de juin et condamné à payer 170 000 euros d’amende.

Sturridge a enfreint les règles concernant les paris sportifs. Initialement suspendu pour 2 semaines, Sturridge a été sanctionné bien plus lourdement suite à l’appel fait par la Fédération anglaise, qui trouvait la punition trop légère. De deux semaines, elle est passée à 4 mois, tandis que le montant de l’amende a doublé.

Daniel Sturridge has been suspended from all football and football-related activity from today until the end of 17 June 2020. Full statement : https://t.co/kwMosOgrNY. pic.twitter.com/7kMRfkQHxZ

— FA Spokesperson (@FAspokesperson) March 2, 2020