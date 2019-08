Les fans s’attendaient à Ismaïla Sarr, qui devrait débarquer dans les prochaines heures depuis la Bretagne. Il s’agit de Danny Welbeck ! L’attaquant international anglais aux 42 sélections était libre à l’issue de son contrat chez les Gunners. Il arrive à Watford, qui n’a pas encore communiqué sur la durée du contrat.

Cinq ans ont passé depuis l’arrivée de Danny Welbeck à Londres, contre 20 millions d’euros. Le joueur formé à Manchester United quittait son nid à 23 ans, plein d’ambition. Auteur d’une première saison pleine, l’attaquant avant ensuite enchaîné les pépins physiques en 2015/2016 et 2016/2017, avant de revenir sur le devant de la scène lors de l’exercice 2017/2018. Le dernier de l’ère Wenger. Avec l’arrivée d’Unai Emery sur le banc des Gunners l’an passé, Welbeck n’avait réalisé que 14 petites apparitions, inscrivant 5 buts.

We're delighted to confirm the signing of @England international @DannyWelbeck on a free transfer pic.twitter.com/5S1Lcx7u1C

— Watford Football Club (@WatfordFC) August 7, 2019