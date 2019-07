Prêté cet hiver par Stoke City à l’Amiens SC, le latéral gauche néerlandais Erik Pieters s’est montré plutôt intéressant sur les pelouses de Ligue 1. Le joueur international (18 capes) de 30 ans a disputé 15 matches dans l’élite française pour un but et une passe décisive.

Finalement revenu chez les Potters à l’issue de son prêt, il n’aura pas fait long feu en Championship. Le natif de Tiel s’est finalement engagé avec Burnley qui évolue en Premier League. Il a signé un contrat de deux ans et devra notamment composer avec la concurrence de Charlie Taylor (25 ans) sur le flanc gauche de la défense.

We are delighted to formally confirm the signing of Erik Pieters on an initial two-year deal from @stokecity

Welcome to the club Erik. pic.twitter.com/3i2SuxdSvZ

