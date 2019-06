Le PSV Eindhoven vient d’annoncer le retour d’Ibrahim Afellay (33 ans). Libre de tout contrat depuis son départ de Stoke City, l’attaquant néerlandais revient dans son club formateur, où il s’est engagé pour un an.

L’international oranje (53 sélections, 7 buts), pas épargné par les blessures ces dernières années, sera à disposition du coach Mark van Bommel, son ancien partenaire. « Ibi a connu une période très difficile, mais il est à nouveau physiquement en ordre. Il a travaillé dur pendant des mois sous la supervision d’un de nos physio pour se remettre en forme. (...) Il est maintenant prêt pour la prochaine étape : s’entraîner et jouer avec une sélection A. Ibi est l’un des nôtres et reste un footballeur doté de nombreuses qualités. Il est donc logique que nous lui offrions cette opportunité. Nous sommes convaincus que nous réussirons et c’est pourquoi nous avons inclus une option dans le contrat », a confié le technicien.

Welkom thuis, Ibi

Afellay keert terug in de A-selectie van PSV !#WelcomehomeIbi — PSV (@PSV) June 18, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10