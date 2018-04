Joey Barton va donc débuter une nouvelle carrière. L’ancien milieu de l’Olympique de Marseille endosse le costume d’entraîneur du Fleetwood Town pour les trois prochaines saisons. Sa prise de fonction sera effective à partir du 2 juin, une fois que sa suspension par la Fédération Anglaise pour une affaire de paris sportifs, sera achevée.

« Je suis vraiment très excité par le challenge et le projet du club. C’est mon premier job en tant qu’entraîneur et c’est toujours une décision difficile. Mais je suis heureux de cette opportunité et de rejoindre un club avec de grandes ambitions, » a ainsi commenté l’enfant terrible du football anglais.

Fleetwood Town can confirm an agreement has been reached for @Joey7Barton to become the club's new Head Coach as of June 2nd.

Full details : https://t.co/ZPz5vAaCOD pic.twitter.com/cQ3BbjqrR7

— Fleetwood Town FC (@ftfc) 18 avril 2018