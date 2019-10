« D’un commun accord, le Stade Brestois et le gardien de but, Julien Fabri, ont convenu d’une résiliation de contrat, qui courait jusqu’en 2020 », a annoncé le club du Finistère dans un court communiqué. Le portier de 25 ans avait quitté Marseille, sa ville natale, et l’OM à l’été 2017 pour rejoindre le Stade Brestois, avec qui il n’a disputé que 2 matches de Ligue 2.

Et comme une nouvelle en amène souvent une autre, le gardien de but marseillais s’est engagé dans la foulée pour deux saisons avec la Berrichonne de Châteauroux, où il devrait venir concurrencer Rémy Pillot, qui occupe actuellement le but du 19e de Domino’s Ligue 2. Julien Fabri a disputé 65 matches de Ligue 2 lorsqu’il évoluait en prêt à Bourg-en-Perronas, entre 2015 et 2017.