Organisé dans toute l’Europe à l’occasion des 60 ans de la compétition, dans douze villes différentes, l’Euro 2020 n’aura pas lieu cette année. Une décision logique, dans un contexte d’urgence sanitaire, qui a été prise mardi par l’UEFA lors d’un comité exécutif, à Nyon.

Aujourd’hui, par le biais d’un tweet, l’UEFA a "provisoirement" officialisé les nouvelles dates du Championnat d’Europe. Celui-ci devrait se dérouler du vendredi 11 juin au dimanche 11 juillet 2021. L’instance du football européen précise que la compétition portera toujours le nom d’Euro 2020, bien qu’il se déroulera l’année prochaine (certainement pour ne pas avoir à jeter à la poubelle des millions de produits à l’effigie de l’Euro 2020).

CONFIRMED : Although it will provisionally take place from 11 June - 11 July 2021, #EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020. pic.twitter.com/EotvPjLnA9

— UEFA (@UEFA) March 20, 2020