Buteur emblématique de l’Argentine, Hernán Crespo (44 ans) évolue depuis 2015 au poste d’entraîneur. Depuis décembre 2018, il était aux commandes du CA Banfield, en première division argentine. Cependant, dans un communiqué officiel, le club a décidé de mettre fin aux services de l’ancien avant-centre. Le CAB est actuellement 19e sur les 24 équipes du championnat argentin.

« Le conseil d’administration du Banfield Athletic Club tient à remercier Hernán Crespo et l’ensemble de son corps technique pour leur dévouement, leur engagement, leurs efforts et leur engagement tout au long de ces neuf mois à la barre de notre première équipe. Le professionnalisme et le travail démontré au quotidien par Hernán et son équipe (tous deux conduisant à l’équipe Primera et responsabilisant nos jeunes) ont été extrêmement satisfaisants. Mais malheureusement, comme cela se passe habituellement dans le football, même avec des projets aussi prometteurs, les résultats obtenus ne sont pas ceux attendus et ceux dont le club a besoin à l’heure actuelle », peut-on lire dans le communiqué.

Fútbol Profesional : Finalizó el ciclo de Hernán Crespo ➡ https://t.co/vf52RuXE2C pic.twitter.com/dTO4GTpa9p — Club A. Banfield (@CAB_oficial) September 2, 2019

