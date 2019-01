Depuis le début de la journée, le FC Nantes s’active pour recruter un attaquant. En effet, les Canaris veulent se renforcer offensivement après l’arrivée de Valentin Eysseric au milieu de terrain. Et c’est officiel, le FC Nantes tient son nouvel attaquant. Il s’agit d’Antonio Mance, avant-centre de Trencin.

Niveau statistique, l’ancien pensionnaire de Domzale a inscrit 21 buts en 52 matches de championnat, dont 7 en 18 cette saison. Et sa performance la plus remarquée est un triplé marqué face à Feyenoord le 9 août dernier en Ligue Europa. Mance est prêté avec option d’achat, qui s’élèverait à deux millions d’euros selon Ouest-France. Le buteur croate de 23 ans renforce ainsi l’effectif de Vahid Halilhodžić, et ce près d’une semaine après la disparition d’Emiliano Sala...