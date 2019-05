Relégué dans les bas-fonds du football amateur durant l’été 2017, après avoir déposé le bilan, le SC Bastiais retrouve peu à peu la lumière. Aujourd’hui, les Corses viennent de retrouver le quatrième échelon professionnel, puisque leur match nul contre Gallia Lucciana (0-0) leur permet d’officialiser leur titre de champion de National 3, eux qui avaient manqué la montée l’an passé (ils avaient fini deuxième).

Cette saison, le SCB n’a perdu qu’un seul match de championnat, et la montée faisait clairement partie des objectifs du club corse. « C’est fait, c’est un premier pas, savourait l’entraîneur Stéphane Rossi au terme de la rencontre. Je tiens à remercier mon staff qui a fait un travail exceptionnel. On a travaillé dur, on avait beaucoup de pression, je ne le cache pas. Les bases sont posées, on peut penser au futur. »