Arrivé il y a deux ans à Rennes après un long passage manqué à l’OL, Yoann Gourcuff ne sera pas prolongé alors qu’il est en fin de contrat. Le club breton vient d’en faire l’annonce sur son site internet.

« De retour au Stade Rennais Football Club lors de la saison 2015/2016 après y avoir été formé, Yoann Gourcuff aura joué 53 matches avec les Rouge et Noir pendant deux saisons et demie. Le contrat liant le club et Yoann expirant au 30 juin 2018 ne sera pas prolongé par le club. »