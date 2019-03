Avec trois victoires, deux nuls et une défaite lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, l’Algérie a terminé en tête du groupe D et a donc obtenu son billet pour la compétition, qui se déroulera du 21 juin au 19 juillet en Egypte. Et pour cette CAN, les Fennecs porteront de nouveaux maillots.

Ce jeudi, le journaliste Smaïl Bouabdellah, choisi comme ambassadeur de la sélection algérienne, a en effet présenté les nouvelles tuniques des Fennecs réalisées par adidas. Pour le maillot domicile, les hommes de Djamel Belmadi évolueront en vert, la couleur traditionnelle. En ce qui concerne le maillot extérieur, Riyad Mahrez et les siens porteront une tunique blanche.