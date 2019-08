Pillé de toutes parts cet été, le Nîmes Olympique se refait la cerise en cette fin de mercato. Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, les Crocos viennent d’annoncer la signature de Lucas Deaux (30 ans) en provenance de l’En Avant Guingamp.

Relégué avec le club breton la saison dernière, le milieu de terrain n’entrait pas dans les plans de Patrice Lair, le nouvel entraîneur guingampais. Il s’est donc engagé pour les deux prochaines saisons avec le NO et portera le numéro 8.

Bon, et pour ceux qui ont du mal le matin, @LucasDeaux est transféré au Nîmes Olympique et a signé un contrat de 2 ans. Il portera le numéro 8, et on lui souhaite la... #CrocoDeal pic.twitter.com/83U74KntBP

— Nîmes Olympique (@nimesolympique) August 22, 2019