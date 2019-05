Après deux saisons passées en Turquie, à Fenerbahçe (10 buts en 51 apparitions en Süper Lig), Mathieu Valbuena (34 ans) a décidé d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.

Le milieu offensif international tricolore (52 sélections, 8 buts), passé par l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, est arrivé ce lundi à Athènes et s’est engagé dans la foulée avec l’Olympiacos Le Pirée.

Ματιέ Βαλμπουενά καλώς όρισες στον Ολυμπιακό ! / @MathieuVal8 welcome to Olympiacos FC ! #olympiacos #welcome #MathieuValbuena #WelcomeMathieu pic.twitter.com/vXd8RdDR5l

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) May 27, 2019