C’est une page qui se tourne. À 35 ans et sans club depuis la fin de son contrat il y a un an avec le LA Galaxy, Michaël Ciani a décidé de raccrocher les crampons. Le défenseur central, qui aura connu une sélection en équipe de France (face à l’Espagne en mars 2010), en a fait l’annonce sur beIN Sports ce samedi.

« C’est fini, c’est sûr. C’était mon dernier challenge à Los Angeles, maintenant on passe à autre chose. Je pense que le plus dur pour un sportif de haut niveau, c’est de ne pas choisir la fin, quand ça s’impose. Je me sens bien physiquement. J’aurais voulu trouver un autre challenge... » a regretté celui qui sera notamment passé par Lorient, Bordeaux, la Lazio ou encore le Sporting CP.