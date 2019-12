C’était à craindre. Avec les grosses intempéries qui s’abattent en ce moment même sur la région niçoise et sur la Principauté de Monaco, la rencontre qui devait clôturer ce soir la 15e journée de Ligue entre Monaco et le PSG est reportée à une date ultérieure. La décision a été prise de concert entre les dirigeants des deux clubs et les autorités.

Il faudra désormais trouver une nouvelle date, chose qui ne sera pas simple avec notamment le calendrier du PSG qui sera chargé avec la Ligue des Champions et les entrées en lice en Coupe de la Ligue en décembre, et de la Coupe de France en janvier.